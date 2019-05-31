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Украина и Коста-Рика договорились об отмене виз

Политика

Украинские дипломаты поблагодарили коллег за поддержку

Сан-Хосе, 31 мая 2019, 15:00 — REGNUM  Достигнута договорённость о заключении соглашения, отменяющим визовый режим между Украиной и Коста-Рикой, заявили 31 мая в пресс-службе Департамента консульской службы МИД Украины.

«С целью институциализации решения коста-риканской стороны относительно введения безвизового режима для въезда на её территорию для граждан Украины достигнута договоренность о заключении соответствующего двустороннего соглашения о безвизе», — сказано в сообщении.

Украинские дипломаты на встрече с коста-риканскими коллегами поблагодарили их страну за поддержку суверенитета Украины и её инициатив в ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина и Мексика находятся на финальном этапе переговоров об отмене визового режима между странами.

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