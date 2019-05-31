Глава МВД Украины Аваков отказался баллотироваться в Раду

Киев, , 13:23 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не будет вступать в борьбу за кресло депутата Верховной рады страны следующего созыва. О своём решении глава правоохранительного ведомства сообщил в Twitter сегодня, 31 мая.

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Аваков пояснил, что не будет баллотироваться на досрочных выборах в законодательный орган страны, «чтобы гарантировать равноудалённость и беспристрастность МВД».

"Я как министр выполню свои обязанности по координации деятельности Нацполиции, Национальной гвардии, государственной службы по чрезвычайным ситуациям, госпогранслужбы по обеспечению легитимного избирательного процесса», — добавил Аваков.

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Как сообщало ИА REGNUM, внеочередные выборы в Верховную раду на Украине состоятся 21 июля. В конце мая ЦИК зарегистрировал Владимира Пригладя как первого кандидата в народные депутаты, который баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214 в порядке самовыдвижения.

Напомним, очередные выборы в украинский парламент должны были состоятся в октябре 2019 года, но новый президент страны подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады.

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