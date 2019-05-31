Спикер псковского облсобрания: ощущение, что мусорная реформа не состоялась

Псков, , 13:20 — REGNUM В Псковской области региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) грозит расторжение договора. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, о необходимости пересмотра действующего договора с региональным оператором ООО «Экопром» «за невыполнение договорных обязательств» заявил по итогам парламентского часа в региональном парламенте спикер Псковского областного собрания депутатов Александр Котов.

«Ощущение, что мусорная реформа не состоялась вообще — с точки зрения реформы ничего не меняется», — заявил он.

«Ничего конкретного нет: когда будут технопарки — непонятно, когда будет налажен раздельный сбор мусора — непонятно. Можно переадресовать эти вопросы региональному оператору, но мы собрались, чтобы спросить с исполнительной власти, которая за это отвечает. Ответственность лежит на вас», — обратился он к председателю комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергею Грахову.

Котов подчеркнул, что необходимо ставить вопрос о расторжении договора.

«Думаю, таким образом мы быстрее наведем порядок», — заявил Александр Котов.

В ходе парламентского часа было отмечено, что на обустройство контейнерных площадок региональному оператору не хватает средств (около 280 млн рублей), контейнеров не хватает, а организованный в ряде населённых пунктов мешковой сбор мусора в тёплое время года только усугубляет ситуацию.

«В некоторых населённых пунктах проживает по два-три человека, и чтобы забрать у них кулёк с мусором, необходимо проехать десятки километров», — отметил Грахов.

По его словам, все населённые пункты должны быть охвачены до конца года.

«Речь уже даже не идёт о цене: люди готовы платить, лишь бы мусор вывезли, потому что жаркая погода. Собаки, волки могут прийти. Не вывозя мусор, мы провоцируем людей делать несанкционированные свалки», — подчеркнул депутат Игорь Дитрих («Единая Россия»).

Депутаты также отметили «вал обращения граждан» по неправильным начислениям за вывоз мусора в счетах на оплату, а также факты того, когда счета вообще не приходят — например, по словам депутата Дарьи Козьяковой («Единая Россия»), в Себежском районе счета пришли только 10% населения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области региональным оператором по обращению с ТКО по итогам открытого конкурса стало ООО «Экопром» («дочка» группы компаний «Мехуборка»).

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