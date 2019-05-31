Аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод получили великие имена

Ставрополь, , 13:14 — REGNUM Международный аэропорт Минеральных Вод официально получил имя великого русского поэта Михаила Лермонтова, аэропорту Ставрополя присвоено имя полководца Александра Суворова. Указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством», 31 мая подписал президент России Владимир Путин. Текст указа размещен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ИА REGNUM. Всего новые имена, в соответствии с документом, получили 44 российских аэропорта.

«Присвоить … международному аэропорту Минеральные Воды — имя М.Ю.Лермонтова», — говорится в тексте указа.

Так же документом имя полководца Александра Суворова присвоено международному аэропорту «Ставрополь» (Шпаковское).

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проекта «Великие имена России» в 2018 году проводилось голосование по выбору великих имен для четырех десятков российских аэропортов, в том числе — двух аэропортов Ставропольского края.

По итогам голосования большинство его участников проголосовали за присвоение аэропорту Минеральных Вод имени Михаила Лермонтова — более 89% или 367 тыс. человек. Также предлагалось присвоить имена русского военачальника времен Кавказской войны Алексея Ермолова и писателя Александра Солженицына, однако их не поддержали участники голосования.

Для выбора второго имени для аэропорта Ставрополя жителям были предложены три имени: помимо Александра Суворова, это были имена двух Героев Советского Союза — летчика-истребителя Леонида Севрюкова и генерал-майора Льва Доватора. Большинство участников голосования сделали выбор в пользу великого русского полководца — за то, чтобы присвоить аэропорту Ставрополя имя Суворова, проголосовали 75%, за имя Доватора — 14%, за имя Севрюкова — 9%.