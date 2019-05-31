Семи аэропортам Поволжья присвоили великие имена

Нижний Новгород, , 13:07 — REGNUM Указом глава государства 31 мая 2019 года семи аэропортам Приволжского федерального округа присвоили новые наименования, за которые в рамках проекта «Великие имена России» проголосовало больше всего граждан. В список попали аэропорты Казани, Бегишево, Чебоксар, Пензы, Нижнего Новгорода, Уфы и Самары, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, имена для крупных российских аэропортов жители России выбирали в 2018 году в рамках проекта «Великие имена России». Отбор шёл путём голосования, победителем становился тот вариант, за который было отдано больше всего голосов.

Указом Владимира Путина от 31 мая 2019 года за номером 246 аэропорту Нижнего Новгорода «Стригино» присвоено имя лётчика-испытателя Валерия Чкалова, за которого отдали 52% голосов (66 412).

Международный аэропорт Казани получил имя татарского поэта, литературного критика и публициста Габдуллы Тукая. За него проголосовали 55% респондентов (69 644). А аэропорт Бегишево в Нижнекамске будет носить имя советского государственного деятеля, министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР, министра химической и нефтеперерабатывающей промышленности СССР, Героя Социалистического Труда Николая Лемаева, за которого проголосовали 48% участников (32 515).

Также своё великое имя получил и аэропорт Уфы. Он назван в честь башкирского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима, за которого проголосовали 49% участников (95 707).

Аэропорт Пензы теперь носит имя литературного критика и публициста Виссариона Белинского, за что проголосовали 46% участников (31 500), а аэропорт Самары назван в честь учёного, конструктора ракетно-космических систем, председателя Совета главных конструкторов СССР Сергея Королёва, за что голоса отдали 60% участников голосования (85 594).

Аэропорт Чебоксар назван в честь космонавта, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации и первого космонавта, который в 1962 году работал на орбите без скафандра, Андрияна Николаева. За это проголосовали 62% человек (36 650).