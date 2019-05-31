Песков оценил вероятность встречи в «нормандском формате» в июле

Москва, , 13:10 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинской стороны о возможности проведения встречи в «нормандском формате» в середине июля. Об этом представитель Кремля заявил журналистам.

Песков сообщил, что в курсе встречи главы Украины с министрами иностранных дел Франции и Германии. И в Кремле знают, что на переговорах была поднята тема встречи в «нормандском формате».

Пресс-секретарь отметил, что для этой встречи на высшем уровне должны созреть соответствующие условия.

«…необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение минских договорённостей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашённых республик», — заявил Песков.

Напомним, в эфире общенационального украинского телеканала «1+1» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Киев готовится к встрече в «нормандском формате». Саммит может состояться в середине июля 2019 года.

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