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Австралия отказалась принимать беженцев из Шри-Ланки

Политика

Судно с 20 шриланкийскими беженцами было задержано на пути в Австралию

Канберра, 31 мая 2019, 13:39 — REGNUM  Австралия не приняла 20 беженцев из Шри-Ланки, которые пытались попасть в страну на лодке. Об этом сообщает австралийское подразделение информационного агентства The Guardian со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.

29 мая пограничные службы Австралии заметили судно, направляющееся к северо-западному побережью страны; все пассажиры лодки были задержаны на несколько дней на острове Рождества. После того, как их ходатайства о предоставлении убежища были отклонены, жители Шри-Ланки были доставлены правительственным самолетом в Коломбо.

Общественность сомневается, что заявление на предоставление убежища было рассмотрено должным образом. ООН осудила действия австралийского правительства и сообщила, что в соответствии с международным правом страны не должны возвращать судна с беженцами обратно без веской на это причины.

Согласно статистике пограничных служб, с 2013 года Австралия не приняла 186 жителей Шри-Ланки, ищущих убежища.

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Зарубежная хроника
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