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В Австралии на 3% увеличат МРОТ

Политика

С 1 июля 2019 года австралийские работники смогут зарабатывать больше на 21,06$ в неделю

Канберра, 31 мая 2019, 15:21 — REGNUM  В Австралии с 1 июля минимальный размер оплаты труда увеличится на 3%. Об этом сообщает австралийский новостной портал News. Так, около 2,2 миллионов австралийских работников смогут дополнительно зарабатывать 21,6 долларов США в неделю или 1090 долларов США в год.

Таким образом, благодаря принятому правительством решению, МРОТ в Австралии составит 740,8 долларов США в неделю. Но не все жители страны отреагировали положительно на повышение МРОТ. Они считают, что этого недостаточно в связи с быстрым темпом роста цен.

В свою очередь власти сообщают, что в этом году процент повышения МРОТ был меньше, чем в прошлом году в связи с падением уровня ВВП и ростом инфляции. Однако правительство страны настроено оптимистично и считает, что повышение МРОТ на 3% является оптимальным и посодействует росту занятости.

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Зарубежная хроника
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