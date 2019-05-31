Путин подписал указ о переименовании крупных российских аэропортов

Москва, , 13:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении аэропорта имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством», документ опубликован 31 мая на официальном портале правовой информации.

Так, аэропорту «Внуково» присвоено имя советского ученого и авиаконструктора Андрея Туполева, «Шереметьево» — имя русского поэта Александра Пушкина, «Домодедово» — имя ученого и поэта Михаила Ломоносова.

Как сообщало ИА REGNUM, имена для крупных российских аэропортов были отобраны в рамках проекта «Великие имена России» путем голосования. Проголосовать мог любой гражданин России. Всего переименовали 45 российских аэропортов международного и федерального значения.

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