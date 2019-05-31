Самовыдвиженцам на выборах в Петербурге надо собрать более 76 тыс. подписей

Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM Для регистрации кандидатом на выборах губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцам необходимо будет собрать порядка 76 тыс. подписей избирателей Северной столицы (2% от общего числа имеющих право голоса горожан).

Об этом 31 мая заявил журналистам глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всем кандидатам, как представителям партий, так и самовыдвиженцам, надо также собрать и представить в горизбиром подписи 10 процентов муниципальных депутатов, представляющих три четверти муниципальных советов города.

Точное количество подписей избирателей, которые необходимо представить, будет утверждено сегодня, 31 мая, на заседании горизбиркома. По состоянию на 1 января в Петербурге зарегистрировано 3 млн 817 тыс. 929 избирателей.

С 1 июня начнется период выдвижения и регистрации кандидатов в губернаторы. До 18 часов 1 июля кандидаты должны представить в горизбирком документы для регистрации, после чего в 10-дневный срок будет принято решение о регистрации или отказе в регистрации.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга назначены на 8 сентября 2019 года.

Врио губернатора Александр Беглов 30 мая сообщил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.