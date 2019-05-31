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Южная Корея разместит гособлигации на $6,8 млрд

Политика

Заимствования необходимы для финансирования национальных проектов и пополнения бюджета

Сеул, 31 мая 2019, 16:10 — REGNUM  Правительство Южной Кореи в июне продаст государственные облигации на 6,8 миллиарда долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства финансов.

40% всего объема будет размещено в трёх‑ и пятилетних облигациях, ещё 25% — в десятилетних ценных бумагах, а остальные — в двадцати-, тридцати‑ и пятидесятилетних облигациях.

Бюджет Южной Кореи остаётся дефицитным из-за сокращения темпов экономического роста до 2,5%, высокой безработицы и структурных проблем в экономике, как, например, закредитованность домохозяйств, превышающая уровень их доходов. Для предотвращения кризиса и балансировки бюджета необходимо ежегодно заимствовать десятки миллиардов долларов. Впрочем, доходность гособлигаций остаётся невысокой — около 2−3% годовых. При аналогичной доходности гораздо привлекательнее выглядят американские трежерис, обладающие значительно большей надежностью.

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Зарубежная хроника
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