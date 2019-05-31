Южная Корея подала заявку на строительство АЭС в Казахстане

Сеул, , 12:55 — REGNUM Южнокорейская госкорпорация Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) 29 мая подала заявку на участие в тендере по строительству АЭС в Казахстане. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

KHNP уведомила о своих намерениях власти Казахстана ещё два месяца назад, а теперь официально присоединилась к тендеру. Победитель будет выбран среди претендентов из США, России, Китая, Франции, Японии и Южной Кореи в сентябре. KHNP уже реализовала проекты в ОАЭ, Саудовской Аравии и Чехии и намерена продолжить завоёвывать все большую долю мирового рынка.

Примечательно, что правительство самой Южной Кореи активно ведёт кампанию по отказу от АЭС на территории страны из-за опасности их эксплуатации. Впрочем, в среднесрочной перспективе заменить весь объём энергии, вырабатываемой на АЭС, Южной Корее не удастся. При этом, строительство атомных электростанций за рубежом остаётся одним из важных источников национального дохода.