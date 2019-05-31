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Турция осудила теракт ИГИЛ* в Киркуке

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Анкара, 31 мая 2019, 13:11 — REGNUM  Власти Турции осудили террористические акты, произошедшие в иракской провинции Киркук, в результате чего погиб один человек, сообщает 31 мая Anadolu Ajansi.

«Мы получили прискорбные известия, что в результате террористических актов в Киркуке погибли и пострадали люди», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

Напомним, 30 мая боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападения на жителей Киркука, тушивших пожар на полях, предназначенных для сельского хозяйства. В результате атаки террористов один человек погиб, семеро получили ранения.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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