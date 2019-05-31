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Верховный лидер Ирана: «сделка века» Трампа обречена на провал

Политика

Али Хаменеи: «Сделка века» — это часть заговора США и их союзников на Ближнем Востоке против палестинского народа

Тегеран, 31 мая 2019, 13:38 — REGNUM  Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что предложенная США и Израилем «сделка века», призванная решить палестинскую проблему, обречена на провал, сообщило иранское информационное агентство «Mehr».

По словам политика, «сделка века» — это часть заговора США и их союзников на Ближнем Востоке против палестинского народа. Она ущемляет интересы палестинцев и продвигает интересы Вашингтона и Израиля в регионе. Тем не менее, Духовный лидер подчеркнул, что в этом году, благодаря выступлениям США по Палестине, к празднованию дня Аль-Кудс — дня солидарности с борьбой палестинского народа — присоседятся тысячи людей во всем мире.

Говоря о возможности проведения переговоров с США, касательно иранской ядерной программы и перспектив СВПД, Али Хаменеи отметил, что Иран не собирается их начинать ни при каких обстоятельствах. При этом переговорные механизмы со странами ЕС остаются в действии.

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Зарубежная хроника
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