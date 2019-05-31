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Иран: мы продолжим приостановку СВПД, если ЕС останется в стороне

Политика

Европейскому союзу отводится на действия 60 дней

Тегеран, 31 мая 2019, 15:33 — REGNUM  Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что неспособность и отсутствие желания у Европейского союза расширить экономические связи с Ираном истощает терпение Исламской Республики, поэтому если страны ЕС не предпримут никаких действий в ближайшее время и будут оставаться в стороне, то Иран продолжит временную приостановку выполнения своих обязательств по СВПД, сообщило иранское информационное агентство Fars.

По словам дипломата, иранская общественность уже давно недовольна ходом переговоров с европейскими государствами по перспективам развития экономического сотрудничества после выхода США из СВПД. «Честность европейцев всегда вызывала вопросы», — отметил Мусави. Чиновник подчеркнул, что если в течение 60 дней начнется какое-либо движение со стороны ЕС, то Иран возобновит переговоры и консультации, если нет — предпримет решительные меры для защиты своих национальных интересов.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или «ядерная сделка», был заключен в 2015 году лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии. Документ отменил международные санкции в отношении Ирана, связанные с его ядерной программой. В 2018 году американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из договора. Несмотря на это, Евросоюз продолжает придерживаться положений договора.

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Зарубежная хроника
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