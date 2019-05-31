Аэропорт Анапы получил имя летчика-испытателя Владимира Коккинаки

Анапа, Краснодарский край, , 12:49 — REGNUM Международный аэропорт Анапы официально получил имя лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Коккинаки. Указ «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством», подписал 31 мая президент РФ Владимир Путин, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

«Присвоить … международному аэропорту Анапа (Витязево) имя В.К. Коккинаки», — говорится в тексте указа.

Как сообщало ИА REGNUM, великие имена для крупных российских аэропортов жители России отбирали в 2018 году в рамках проекта «Великие имена России» — путем голосования. Для аэропорта Анапы были предложены имена советского летчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Коккинаки, актрисы Клары Лучко и летчика-истребителя, героя Советского Союза Вадима Фадеева. За имя Коккинаки проголосовали 48% жителей. За имя Вадима Фадеева проголосовали 41% жителей, за Клару Лучко — 10%.

Подробнее о проекте: Для аэропортов Кубани определены великие имена