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МИД Ирана: мы готовы вести переговоры с державами региона, а не с США

Политика

Перспектив возобновления диалога между Тегераном и Вашингтоном нет

Тегеран, 31 мая 2019, 13:10 — REGNUM  Заместитель министра иностранных дел Ирана Сеиед Аббас Аракчи в ходе встречи с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани заявил, что Иран всегда ставил на первый план сотрудничество с региональными державами и готов вести переговоры только с ними, а не с США, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

По словам дипломата, стабильность в регионе наступит только тогда, когда страны укрепят экономическое сотрудничество и взаимодействие в сфере безопасности. При этом ответственность за напряженность на Ближнем и Среднем Востоке должны нести США и «сионистский режим».

Сеиед Аббас Аракчи опроверг слухи о том, что некоторые страны выступают посредниками в переговорах Ирана и США. Чиновник отметил, что перспектив возобновления диалога между Тегераном и Вашингтоном нет. Иран уже вел переговоры с Белым домом во времена действия СВПД, однако все закончилось незаконным выходом США из договора и началом «экономического терроризма» против граждан Исламской республики, продолжающегося с 2018 года.

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Зарубежная хроника
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