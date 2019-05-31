МИД Ирана: мы готовы вести переговоры с державами региона, а не с США

Тегеран, , 13:10 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Ирана Сеиед Аббас Аракчи в ходе встречи с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани заявил, что Иран всегда ставил на первый план сотрудничество с региональными державами и готов вести переговоры только с ними, а не с США, сообщило иранское информационное агентство «Fars».

По словам дипломата, стабильность в регионе наступит только тогда, когда страны укрепят экономическое сотрудничество и взаимодействие в сфере безопасности. При этом ответственность за напряженность на Ближнем и Среднем Востоке должны нести США и «сионистский режим».

Сеиед Аббас Аракчи опроверг слухи о том, что некоторые страны выступают посредниками в переговорах Ирана и США. Чиновник отметил, что перспектив возобновления диалога между Тегераном и Вашингтоном нет. Иран уже вел переговоры с Белым домом во времена действия СВПД, однако все закончилось незаконным выходом США из договора и началом «экономического терроризма» против граждан Исламской республики, продолжающегося с 2018 года.