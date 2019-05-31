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Песков ответил на вопрос по поводу поставок в Иран С-400

Политика

Речь идёт об информации, распространяемой агентством Bloomberg

Москва, 31 мая 2019, 12:52 — REGNUM  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал обратиться за подробностями о сделке с Ираном в СМИ, которые распространили информацию, что Москва якобы отклонила заявку Тегерана на поставку зенитных ракетных систем С-400. Об этом представитель Кремля заявил журналистам.

«Я не располагаю информацией», — заявил Песков, отвечая на просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть сообщение Bloomberg о том, что Москва якобы отклонила заявку Ирана на российские С-400.

Песков также призвал с осторожностью относиться к распространяемой информации и поинтересоваться у агентства Bloomberg об источниках, из которых они получили данные.

Как сообщало ИА REGNUM, американские агентство Bloomberg, со ссылкой на свои источники сообщило, что президент России Владимир Путин лично отклонил заявку Ирана на поставку С-400 из-за опасения, что данная продажа может существенно усилить напряженность на Ближнем Востоке.

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Ирано-российские отношения
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