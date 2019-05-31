Внешняя политика США носит террористический характер: о конфликте с Ираном

Тегеран, , 12:48 — REGNUM

Заявления представителей США о готовности «ответить Ирану военной силой», как и экономические санкции в отношении этой страны — это доказательства террористического характера американской внешней политики, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 31 мая, комментируя высказывания представителей Госдепа.

Ранее Reuters сообщило, что спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук заявил о готовности США ответить военной силой в случае нападения со стороны Ирана. США предприняли ряд действий в Персидском заливе, перегруппировали свои вооруженные силы, чтобы заставить Иран задуматься об издержках, сказал Хук. Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в совершении атак на нефтяные танкеры у берегов Объединенных Арабских Эмиратов.

«Эта новость из разряда тех, что не может восприниматься иначе как ещё одно подтверждение террористического характера американской внешней политики. Вашингтону не нравится поведение Тегерана (самому не нравится или с подачи Тель-Авива, оставим это сейчас в стороне). Он игнорирует мнение своих союзников и других крупных держав, считающих, что Тегеран не нарушал взятые на себя внешнеполитические обязательства, и начинает зажимать эту страну экономическими санкциями. Скажите, большая ли разница отцу, почему умер его ребёнок: от американской бомбы или от того, что Америка лишила его страну средств на развитие медицины? По-моему, это одно и то же.

Итак, террористы обвиняют в терроризме других: якобы это Иран совершил нападение на нефтяные танкеры у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Якобы он сделал это с целью поднять мировые цены на нефть. Но США не дают другим странам покупать иранскую нефть. Значит, Тегеран помогает другим производителям нефти дороже продать свой продукт?

В качестве жертвы террористического санкционного давления США и исходящих из Вашингтона угроз прямого военного нападения Иран заслуживает последовательной поддержки. Такой поддержки американцы опасаются. Уверен, что сейчас на наше руководство оказывается массированное воздействие и из Вашингтона, и из Тель-Авива с целью лишения Тегерана необходимой ему помощи. Отсюда и вбросы «Блумберга» по поводу якобы имевшего места отказа России поставлять Ирану эффективные системы противовоздушной обороны С-400.

Надеюсь, российско-иранское военно-техническое сотрудничество развивается и будет развиваться так, чтобы наши отношения с этим важным партнёром на Ближнем Востоке и в Азии только укреплялись, а сам Тегеран имел возможность отразить внешнюю агрессию», — отметил Михаил Демурин.