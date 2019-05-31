На Украине существенно урезали субсидии на оплату услуг ЖКХ

Киев, , 12:51 — REGNUM Правительство Украины на $483 млн уменьшило объём дотаций, предоставляемым местным бюджетам для финансирования субсидий на оплату коммунальных услуг, сообщило 31 мая агентство «Украинские новости».

В то же время расходы на оплату субсидий деньгами выросли примерно на $204 млн, следовательно, общий объём дотаций уменьшен на $298 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве 25% получателей субсидий потратили выданные им деньги на другие нужны, не оплатив услуги ЖКХ.

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