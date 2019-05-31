Глава Бенгалии: правящая партия «откалывает» бенгальцев от остальной Индии

Нью-Дели, , 14:24 — REGNUM Главный министр индийского штата Западная Бенгалия и лидер оппозиционного Всеиндийского тринамул конгресса (ВТК) Мамата Банерджи обвинила правящую Бхаратия джаната парти (БДП) в попытке «отколоть бенгальцев от остальной Индии». Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

В своей речи на первом публичном выступлении после подведения итогов всеобщих парламентских выборов Мамата Банерджи заявила, что действия Бхаратия джаната парти «могут привести к расколу Западной Бенгалии на бенгальцев и небенгальцев». По словам главного министра штата, БДП стремится «разрушить гармонию в отношениях между различными этнорелигиозными группами населения». Мамата Банерджи призвала жителей всей Индии выступить против «возмутительной политики» правящей партии.

Напомним, что 23 мая в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов. По итогам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти, которая будет представлена в парламенте 303 депутатами. БДП смогла победить в 18 из 42 избирательных округов в штате Западная Бенгалия, в то время как Всеиндийский тринамул конгресс — в 22.