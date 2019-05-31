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Глава МИД Индии Сушма Сварадж покинула пост в новом правительстве Моди

Политика

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж прославилась своим активным общением с индийской диаспорой посредством социальных сетей, за что и заслужила репутацию самого «коммуникабельного» главы внешнеполитического ведомства Индии

Нью-Дели, 31 мая 2019, 16:11 — REGNUM  Министр иностранных дел Индии и выдающийся деятель правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) Сушма Сварадж не вошла в состав нового правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди. Об этом 30 мая сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Сушма Сварадж является самым популярным министром из состава первого правительства премьер-министра Нарендры Моди. 67-летний «ветеран» «Бхаратия джаната парти» не приняла участия в парламентских выборах 2019 года по причинам медицинского характера. Сушма Сварадж прославилась своим активным общением с индийской диаспорой посредством социальных сетей, за что и заслужила репутацию самого «коммуникабельного» министра иностранных дел Индии.

Напомним, что 30 мая премьер-министр Нарендра Моди был приведён к присяге на новый пятилетний срок. Вместе с ним присягу приняли и члены федерального правительства Индии. Ранее, 23 мая, в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов. По результатам голосования в 303 избирательных округах из 543 победу одержала правящая «Бхаратия джаната парти». 25 мая президент Индии Рам Натх Ковинд назначил лидера парламентской фракции БДП Нарендру Моди премьер-министром и поручил ему сформировать правительство.

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Зарубежная хроника
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