10% министров в новом правительстве Индии – женщины

Нью-Дели, , 13:17 — REGNUM Более 10% министерских постов в новом правительстве премьер-министра Нарендры Моди заняли женщины. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Всего в состав нового правительства Нарендры Моди вошли 57 министров, шесть из которых — женщины. Примечательно, что высший министерский ранг — член Кабинета министров — получили три лидера правящей коалиции Национальный демократический альянс (НДА): Нирмала Ситхараман, Смрити Ирани и Харсимрат Каур Бадал. Как распределятся министерские портфели пока неизвестно, однако в прошлом правительстве Нарендры Моди данные политики занимали должности министров обороны, текстиля и пищевой промышленности соответственно.

Напомним, что 30 мая премьер-министр Нарендра Моди был приведён к присяге на новый пятилетний срок. Вместе с ним присягу приняли и члены федерального правительства Индии. Ранее, 23 мая, в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов. По результатам голосования в 303 избирательных округах из 543 победу одержала правящая Бхаратия джаната парти (БДП). 25 мая президент Индии Рам Натх Ковинд назначил лидера парламентской фракции БДП Нарендру Моди премьер-министром и поручил ему сформировать правительство.