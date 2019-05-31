Премьер-министр Индии: национальная безопасность — наш главный приоритет

Нью-Дели, , 15:34 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что обеспечение национальной безопасности является главным приоритетом его правительства. Об этом 30 мая сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Накануне церемонии вступления в должность председателя правительства Индии Нарендра Моди посетил Национальный военный мемориал в Нью-Дели и отдал дань уважения индийским солдатам, пожертвовавшим собой во имя исполнения воинского долга.

Премьер-министр подчеркнул: «Наше правительство не остановится ни перед чем, чтобы сохранить единство и территориальную целостность Индии. Национальная безопасность — наш главный приоритет».

Во время посещения Национального военного мемориала Нарендру Моди сопровождали министр обороны Нирмала Ситхараман, начальник штаба сухопутных войск генерал Бипин Рават и начальник штаба ВМС адмирал Сунил Ламба.

Напомним, что 30 мая премьер-министр Нарендра Моди был приведён к присяге на новый пятилетний срок. Вместе с ним присягу приняли и члены федерального правительства Индии. Ранее, 23 мая, в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов. По результатам голосования в 303 избирательных округах из 543 победу одержала правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП). 25 мая президент Индии Рам Натх Ковинд назначил лидера парламентской фракции БДП Нарендру Моди премьер-министром и поручил ему сформировать правительство.