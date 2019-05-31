Социалисты Индии: следовало включить партию Конгресса в большой альянс

Нью-Дели, , 15:22 — REGNUM Парламентарии от Самаджвади парти (Социалистическая партия, СП) сожалеют о том, что оппозиционный Индийский национальный конгресс (ИНК) не был включен в большой альянс против правящей Бхаратия джаната парти (БДП). Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

Член нижней палаты парламента Индии от Самаджвади парти Шафикур-Рахман Варк заявил, что союз социалистов и партии неприкасаемых Бахуджан самадж парти (БСП) продемонстрировал бы «более уверенный результат на парламентских выборах», если бы альянс был усилен Индийским национальным конгрессом. Другой парламентарий из рядов Социалистической партии С.Т. Хасан также подчеркнул, что коалиция БСП-СП была сформирована «слишком поздно», в результате чего население страны не смогло «уловить намерения антиправительственного альянса».

Напомним, что 23 мая в Индии подвели итоги всеобщих выборов в нижнюю палату парламента. По итогам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти, которая будет представлена в парламенте 303 депутатами. Социалистической партии не удалось улучшить свой результат по сравнению с выборами 2014 года: численность фракции Самаджвади парти составит пять парламентариев, как и в прошлый раз.