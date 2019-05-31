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Ведущая партия оппозиции Индии уйдет из политической жизни страны на месяц

Политика

На прошедших выборах Индийский национальный конгресс потерпел сокрушительное поражение, получив лишь 52 места в нижней палате парламента из 543

Нью-Дели, 31 мая 2019, 12:56 — REGNUM  Ведущая оппозиционная партия Индийский национальный конгресс (ИНК) прекратит участие в политической жизни Индии на один месяц. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала со ссылкой на заявление официального представителя партии Рандипа Сурджевалы.

В своем аккаунте в Twitter официальный пресс-секретарь ИНК подчеркнул, что на протяжении последующего месяца партия не будет направлять своих представителей для участия в дебатах на телевидении. По словам Рандипа Сурджевалы, «период молчания» необходим Индийскому национальному конгрессу для разрешения внутреннего кризиса и определения дальнейших направлений работы. Источники в высшем руководстве партии также сообщили, что ИНК хочет воздержаться от критики нового правительства во главе с Нарендрой Моди.

Напомним, что 23 мая в Индии подвели итоги всеобщих выборов в нижнюю палату парламента. По итогам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти, которая будет представлена в парламенте 303 депутатами. Индийский национальный конгресс потерпел сокрушительное поражение, получив лишь 52 места из 543. Впоследствии председатель ИНК Рахул Ганди взял на себя полную ответственность за поражение партии на выборах и подал в отставку.

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Зарубежная хроника
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