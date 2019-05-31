Коммунисты Индии назвали причину поражения секулярной оппозиции на выборах

Нью-Дели, , 13:28 — REGNUM Коммунистическая партия Индии (КПИ) назвала причину поражения секулярной оппозиции на выборах. По сообщению индийского новостного издания Амар уджала, генеральный секретарь КПИ Судхакар Редди заявил, что отсутствие единства среди традиционно светских партий страны не позволило им победить на парламентских выборах.

Судхакар Редди, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что Коммунистическая партия Индии не смогла противостоять правящей Бхаратия джаната парти (БДП) из-за отсутствия поддержки со стороны других секулярных сил. Генеральный секретарь также призвал все партии левого движения страны объединиться, чтобы вместе противостоять правящей БДП и её союзникам, выступающим в поддержку «индусского национализма».

Напомним, что 23 мая в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов. По итогам голосования победу одержала Бхаратия джаната парти во главе с премьер-министром Нарендрой Моди, получившая 303 места из 543. Коммунистическая партия Индии, принявшая участие в выборах в составе коалиции Левого фронта, одержала победу лишь в двух избирательных округах, расположенных в штате Тамилнад. Таким образом, КПИ может официально лишиться статуса национальной партии.