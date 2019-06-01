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Глава индийского Раджастхана: Моди ограничивает права правительств штатов

Политика

В знак протеста главный министр индийского Раджастхана Ашок Гехлот отказался посетить церемонию вступления Нарендры Моди в должность премьер-министра

Нью-Дели, 1 июня 2019, 08:47 — REGNUM  Главный министр индийского штата Раджастхан и лидер оппозиционного Индийского национального конгресса (ИНК) Ашок Гехлот обвинил правящую Бхаратия джаната парти (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в препятствовании работе местных правительств штатов. Об этом сообщило индийское новостное издание Амар уджала.

В своем аккаунте в Twitter глава Раджастхана заявил, что Нарендра Моди ограничивает права властей штатов, «не позволяя им надлежащим образом исполнять свои обязанности». По словам Ашока Гехлота, в последнее время нападкам со стороны Бхаратия джаната парти подвергаются правительства штатов Западная Бенгалия, Карнатака и Мадхья-Прадеш, где у власти находятся оппозиционные партии. В знак протеста лидер ИНК также отказался посетить церемонию вступления Нарендры Моди в должность, которая состоялась в столице Индии Нью-Дели 30 мая.

Напомним, что 23 мая в Индии подвели итоги всеобщих парламентских выборов. По результатам голосования в 303 избирательных округах из 543 победу одержала правящая Бхаратия джаната парти, в то время как Индийский национальный конгресс потерпел сокрушительное поражение, получив лишь 52 места в нижней палате парламента республики. 25 мая президент Индии Рам Натх Ковинд назначил лидера парламентской фракции БДП Нарендру Моди премьер-министром и поручил ему сформировать правительство.

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Зарубежная хроника
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