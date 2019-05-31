США исключили Индию из списка стран, подозреваемых в валютных манипуляциях

Нью-Дели, , 12:43 — REGNUM Министерство финансов США исключило Индию из перечня стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В отчёте Конгрессу США представители министерства финансов США подчеркнули, что правительство Индии предприняло конструктивные шаги по улучшению своей валютной политики. Сообщается, что на протяжении года южноазиатская страна соответствовала лишь одному критерию для включения торгового партнёра США в указанный перечень, поэтому достаточных оснований подозревать Индию в манипулировании национальной валютой более нет. Помимо Индии, минфин США также исключил из перечня Швейцарию.

Два раза в год министерство финансов США публикует анализ валютной политики основных торговых партнёров США, которые могут пытаться получить выгоду от торговых отношений, прибегнув к манипуляциям с курсом национальной валюты. Для выявления махинаций минфин США применяет следующие критерии: в торговле с США имеется профицит, текущий платёжный баланс составляет более 3% ВВП, покупка иностранной валюты для снижения курса национальной валюты превышает 2% ВВП. В настоящее время в перечень стран, подозреваемых в манипуляциях с валютой, входят Китай, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Сингапур, Малайзия, Германия, Италия, Ирландия и другие страны.