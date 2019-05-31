Пакистан избран вице-председателем бюро саммита ОИС

Исламабад, , 12:40 — REGNUM 30 мая в ходе заседания совета министров иностранных дел Организации Исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде (Саудовская Аравия) Пакистан был избран вице-председателем бюро саммита организации от Азии.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе заседания министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши традиционно поднял проблему нарушения Индией прав человека в Кашмире. Однако несмотря на активность министра, главной темой обсуждения стала ситуация вокруг иранской ядерной программы и растущее напряжение в Персидском заливе. Примечательно, что представитель Ирана на заседании не присутствовал.

Саудовская Аравия организует саммит лидеров стран ОИС в Мекке, чтобы сформировать единый подход мусульманских стран к напряженной ситуации в Персидском заливе. Глава правительства Пакистана Имран Хан уже прибыл на саммит. Ранее министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что участие Индии в заседании «недопустимо».