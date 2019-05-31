Премьер-министр Пакистана посетит Вашингтон для встречи с Трампом

Исламабад, , 13:18 — REGNUM 30 мая администрация президента США направила премьер-министру Пакистана Имрану Хану неформальное приглашение посетить Вашингтон.

По сообщению пакистанского информационного агентства Urdu Point, визит главы правительства Пакистана в США ожидается 19−20 июня. Формальное приглашение от президента Дональда Трампа Имрану Хану должен передать специальный представитель США по мирному урегулированию в Афганистане Залмай Халилзад. Лидеры обсудят региональные проблемы, в том числе напряженную ситуацию вокруг Ирана, а также мирный процесс в Афганистане. На данный момент министерство иностранных дел Пакистана уже готовит визит главы правительства.

Напомним, что ранее США отказались от предоставления Пакистану ежегодной финансовой помощи в размере 300 миллионов долларов. Президент США потребовал от Пакистана «сделать больше» для борьбы с терроризмом.