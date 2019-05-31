Пятница, 31 Мая 2019 года
13:18:45 МСК

Премьер-министр Пакистана посетит Вашингтон для встречи с Трампом

Политика

Лидеры обсудят иранскую проблему и мирное урегулирование в Афганистане

Исламабад, 31 мая 2019, 13:18 — REGNUM  30 мая администрация президента США направила премьер-министру Пакистана Имрану Хану неформальное приглашение посетить Вашингтон.

По сообщению пакистанского информационного агентства Urdu Point, визит главы правительства Пакистана в США ожидается 19−20 июня. Формальное приглашение от президента Дональда Трампа Имрану Хану должен передать специальный представитель США по мирному урегулированию в Афганистане Залмай Халилзад. Лидеры обсудят региональные проблемы, в том числе напряженную ситуацию вокруг Ирана, а также мирный процесс в Афганистане. На данный момент министерство иностранных дел Пакистана уже готовит визит главы правительства.

Напомним, что ранее США отказались от предоставления Пакистану ежегодной финансовой помощи в размере 300 миллионов долларов. Президент США потребовал от Пакистана «сделать больше» для борьбы с терроризмом.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить