Амман примет саммит Организации арабских городов

Амман, , 12:45 — REGNUM В столице Иордании Аммане пройдет 18-ая Генеральная конференция Организации арабских городов под названием «Устойчивое развитие и укрепление партнерства». Ее проведение запланировано на 24 июня. Мэр Аммана Юсеф Шаварба заявил, что столица Иордании принимает саммит во времена, когда арабским городам особенно важно укреплять сотрудничество для достижения целей устойчивого развития и ответа текущим вызовам современности. Об этом сообщает иорданское информационное агентство Alrai

Генеральный секретарь Организации арабских городов Ахмед Хамад аль-Субайх подчеркнул, что тематика конференции соответствует концепции организации в отношении поддержки программ, планов и стратегий, которые обеспечат устойчивый рост в арабских городах. Генсек отметил, что организация с момента своего создания в 1967 году в Кувейте, поддерживала достижение устойчивого роста в арабских городах посредством различных планов развития, а также способствовала укреплению сотрудничества между арабскими партнерами.