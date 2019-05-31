Правительство Ливии погасило $110 млн долга перед больницами Иордании

Триполи, , 12:44 — REGNUM Правительство Ливии перечислило 110 миллионов долларов на счет Центрального банка Иордании для того, чтобы частично погасить свою задолженность перед медицинскими учреждениями Королевства. Данные средства предназначены для компенсации оплаты медицинских услуг, которые предоставляются ливийцам в больницах Иордании. Иорданское информационное агентство Alrai отмечает, что средства еще не были переведены на счет больниц.

Глава Ассоциации частных медицинских учреждений Иордании Фаузи Хаммури заявил, что эти деньги позволят, в свою очередь, иорданским больницам погасить задолженности перед банками страны и поставщиками, которые оказывали им помощь в течение последних шести лет. Он добавил, что правительство Ливии имеет задолженность перед лечебными учреждениями Хашимитского Королевства, размер которой на конец 2018 года составлял 220 миллионов долларов. Поступление денежных средств позволит освежить экономику страны и создать новые рабочие места в медицинском секторе.