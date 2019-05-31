Спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке: Марокко — верный союзник США

Рабат, , 14:29 — REGNUM Старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и специальный представитель президента США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт нанесли визит в Королевство Марокко. Американскую делегацию встречал король Мухаммед VI. Стороны обсудили вопросы укрепления давнего и многостороннего стратегического партнерства между Марокко и США, а также последние события, произошедшие в регионе Ближнего Востока и на севере Африки. Об этом сообщает марокканское информационное агентство MAP.

По окончании встречи Гринблатт выразил благодарность королю Мухаммеду VI за организацию торжественного приема. Он отметил, что для американской делегации большая честь разделить праздничный ифтар с марокканским монархом и министром иностранных дел страны Насером Буритой. Специальный посланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке добавил, что Марокко исторически является верным союзником США в регионе, страны поддерживают тесные политические, экономические и военные связи.