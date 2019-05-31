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Полиция Великобритании отказалась брать на службу «белого гетеросексуала»

Политика

Добиваться справедливости пришлось через суд

Лондон, 31 мая 2019, 12:38 — REGNUM  Молодой житель графства Чешир Мэттью Фарлонг мечтал служить в полиции, как и его отец. Но его первое обращение в 2016 году с просьбой принять его в ряды полицейских окончилось неудачей: выпускника университета отвергли, поскольку он «белый гетеросексуал», пишет газета Telegraph.

Полиция делала ставку на разнообразие сотрудников, поэтому Фарлонга не приняли. Ему пришлось обратиться в суд, где он пожаловался на дискриминацию со стороны полицейской академии. Суд счет аргументы Фарлонга разумными и признал политику академии дискриминационной. Этот случай стал прецедентом в истории британского права. Теперь 25-летний Фарлонг принят в полицейскую академию.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году «отсутствие разнообразия» было названо главной проблемой пожарных служб Германии. Авторы финансировавшего государством исследования порекомендовали брать на службу женщин, мигрантов и интеллектуалов.

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Борьба за гендерное равенство
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