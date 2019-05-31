Генсек ООН отметил вклад миротворцев Марокко в достижение мира в Африке

Рабат, , 13:01 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высоко оценил вклад Марокко в проведение миротворческих миссий организации. Деятельность марокканского миротворческого контингента была отмечена в рамках празднования Международного дня миротворцев ООН.

Марокко занимает 13-е место в мире по числу миротворцев ООН, их в королевстве насчитывается свыше 2100 человек. Марокканское информационное агентство MAP отмечает, что 43 марокканских миротворца погибли во время несения своей профессиональной службы.

Официальный представитель ООН по вопросам миротворческих операций Ник Бирнбак заявил, что Марокко является важным партнером ООН и в течение долгих лет марокканские миротворцы участвуют в международных миссиях по поддержанию мира. Он отметил, что ООН благодарит власти Марокко за приверженность делу сохранения международного мира и безопасности, в особенности в странах Африки.