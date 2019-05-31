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Силы безопасности Палестины предотвратили тератаку на граждан Израиля

Политика

Задержанная обвиняется в связях с террористами

Рамалла , 31 мая 2019, 13:22 — REGNUM  Силы безопасности Палестинской администрации (ПА) заявили о предотвращении террористического нападения на граждан Израиля. Согласно отчету ведомства, нападение должна была совершить 23-летняя Ала Башир, которая была арестована и продолжает оставаться под стражей. Она обвиняется в поддержании активных контактов с представителями ИГИЛ (организация, деятельности которой запрещена в РФ) в секторе Газа и Сирии, а также планировании нападения на израильских мирных граждан. Об этом сообщает палестинское новостное издание Wafa.

Представители Палестинской администрации заявили, что подозреваемая имела тесные связи с террористическими организациями, а ее нападение должно было дестабилизировать ситуацию в регионе, что могло создать рост напряженности в и без того непростых отношениях между Израилем и Палестиной.

Оппозиция ПА раскритиковала действия правоохранительных органов, обвинив их в аресте Башир в связи с ее возможной принадлежностью к движению ХАМАС. Активисты запустили онлайн-кампанию в поддержку задержанной.

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Зарубежная хроника
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