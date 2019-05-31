Власти Иордании запустили программу поддержки малоимущих граждан

Амман, , 12:42 — REGNUM Государственный министр по делам СМИ и официальный представитель правительства Иордании Джумана Гунаймат заявила о принятии новой стратегии социальной защиты и сокращения бедности, которая направлена на поддержку малоимущих граждан. Данная стратегия социальной защиты была выработана на основе указаний короля Иордании Абдаллы II. Стратегия будет осуществляться восемью министерствами, среди которых министерства социального развития, образования, здравоохранения, планирования и сотрудничества, труда, энергетики и транспорта. Об этом сообщает иорданское новостное издание Alrai.

Официальный представитель правительства подчеркнула, что «идея заключается в том, чтобы эти восемь государственных учреждений работали в координации для надлежащего применения стратегии при сотрудничестве с учреждениями частного сектора». Гунаймат отметила, что данная программа не отменяет деятельность Национального фонда помощи, который оказывает поддержку 95 000 иорданских семей. Она добавила, что стратегия является базисом для расширения возможностей граждан страны и повышения их уровня жизни, поскольку эти принципы были включены в Национальную стратегию социальной защиты и борьбы с бедностью на 2019−2025 годы.