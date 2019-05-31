Швеция профинансирует работу агентства ООН по делам палестинских беженцев

Рамалла , , 12:33 — REGNUM Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади провел встречу с послом Швеции в Аммане Анной Хаммаргрен, на которой были обсуждены последние региональные события и предпринимаемые усилия по достижению мира и стабильности на Ближнем Востоке. Стороны рассмотрели совместные усилия Иордании и Швеции в рамках сотрудничества с международным сообществом по мобилизации политической и финансовой поддержки Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР). Иорданское новостное издание Alrai отмечает, что шведский посол выразила готовность страны оказать финансовую поддержку агентству.

Сафади заявил, что Амман и Стокгольм взаимодействуют в рамках стратегического партнерства с целью получения политической и финансовой поддержки БАПОР для сокращения дефицита агентства на текущий год в размере 200 миллионов долларов. В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства Иордании выразил признательность Швеции за усилия по поддержке БАПОР. За последние четыре года Швеция пожертвовала агентству порядка 200 миллионов долларов.

Кроме того, стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития двусторонних отношений между странами и укрепления сотрудничества и координации в отношении региональных проблем.