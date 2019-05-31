Полиция Турции задержала подозреваемого в связях с курдскими повстанцами

Диярбакыр, Турция, , 12:41 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали на юго-востоке страны, в провинции Диярбакыр представителя Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов, об этом 31 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Арестованный подозревается в вербовке людей для участия в повстанческой деятельности. Власти страны связывают Отряды народной самообороны с Рабочей партией Курдистана, считающейся в Турции террористической организацией.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также рядом стран Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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