Пятница, 31 Мая 2019 года
12:41:58 МСК

Полиция Турции задержала подозреваемого в связях с курдскими повстанцами

Политика

Арест был произведен в провинции Диярбакыр

Диярбакыр, Турция, 31 мая 2019, 12:41 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции задержали на юго-востоке страны, в провинции Диярбакыр представителя Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов, об этом 31 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Арестованный подозревается в вербовке людей для участия в повстанческой деятельности. Власти страны связывают Отряды народной самообороны с Рабочей партией Курдистана, считающейся в Турции террористической организацией.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также рядом стран Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Иракского Курдистана: о вызовах, стоящих перед курдским лидером

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить