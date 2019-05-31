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Минюст Турции: наша концепция — доступное правосудие, которому доверяют

Политика

Министр юстиции Турции: «Стратегия судебной реформы показывает, в каком направлении мы будем двигаться, каковы наши приоритеты»

Анкара, 31 мая 2019, 14:26 — REGNUM  Министр юстиции Турецкой Республики Абдулгамит Гюль в своей речи, произнесенной на Национальном Конгрессе Бештепе в Анкаре, в котором также принял участие Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, заявил: «Стратегия судебной реформы состоит из конкретных прогрессивных целей и практических подлежащих контролю действий. Она показывает, в каком направлении мы будем двигаться, каковы наши приоритеты».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Абдулгамит Гюль продолжил: «Такими приоритетами выступают независимость и беспристрастность суда. Полное уважение прав и свобод. Ясность и практичность способов защиты права. Обеспечение неприкосновенности прав и правовой стабильности. Удовлетворение правомерных требований в разумный срок. Вместе с этим — правоприменение, основанное на довольстве наших сограждан».Министр также добавил: «Наша концепция заключается в доступном правосудии, которому доверяют. Это означает проведение политики, ставящей во главу угла человека, построение всей системы на оси права и справедливости. Говоря «правосудие, которому доверяют», мы понимаем под этим устранение всех препятствий, стоящих на пути отправления правосудия».

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Зарубежная хроника
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