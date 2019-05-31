Никонов: Захочет ли Галустян разговаривать с клоуном Саакашвили?

Москва, , 12:25 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») шуткой отреагировал на заявление экс-министра Грузии Михаила Саакашвили о переговорах с Михаилом Галустяном.

«Саакашвили заявил, что готов будет вести переговоры с Галустяном. Такие переговоры можно попытаться организовать хоть сегодня. Вопрос только в том, захочет ли Галустян разговаривать с этим клоуном?» — отметил в Facebook Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Саакашвили, отвечая на вопросы украинских журналистов, отметил, что диалог с Галустяном станет возможен, когда комедийный артист пойдет в президенты и народ за него проголосует.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили.