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Никонов: Захочет ли Галустян разговаривать с клоуном Саакашвили?

Политика

Диалог

Москва, 31 мая 2019, 12:25 — REGNUM  Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») шуткой отреагировал на заявление экс-министра Грузии Михаила Саакашвили о переговорах с Михаилом Галустяном.

«Саакашвили заявил, что готов будет вести переговоры с Галустяном. Такие переговоры можно попытаться организовать хоть сегодня. Вопрос только в том, захочет ли Галустян разговаривать с этим клоуном?» — отметил в Facebook Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Саакашвили, отвечая на вопросы украинских журналистов, отметил, что диалог с Галустяном станет возможен, когда комедийный артист пойдет в президенты и народ за него проголосует.

Президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Саакашвили.

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