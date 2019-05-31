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МИД Турции подтвердил закупку С-400 в плановом режиме

Политика

Отсрочек нет

Анкара, 31 мая 2019, 12:24 — REGNUM  Турция продолжает в плановом режиме закупку российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом говорится в сообщении официального представителя турецкого МИД Хами Аксоя, опубликованном 31 мая.

Сообщения об отсрочке поставок, которую Турция якобы допускает из-за требований США, не соответствуют действительности. Закупка российских ЗРС продолжается в плановом режиме, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что поставки С-400 в Турцию происходят без задержек. Он уточнил, что процесс начался раньше по просьбе турецкой стороны.

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Продажа Турции российского зенитного комплекса
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