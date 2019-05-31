Лидер турецкой оппозиции встретился с главой делегации ЕС в Турции

Анкара, , 12:27 — REGNUM Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу в партийной штаб-квартире встретился с главой делегации Европейского союза в Турции Кристианом Бергером.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, встреча прошла в закрытом для прессы формате и продлилась около часа. В ней также принял участие зампредседателя партии Унал Чевикёз. Согласно имеющимся сведениям, на встрече Кристиан Бергер поделился с Кемалем Кылычдароглу некоторой информацией, имеющей отношение к выборам в Европарламент. Турецкий политик выразил надежду, что результаты выборов приведут к позитивным последствиям, и, в свою очередь, довел до сведения представителя ЕС свое видение ситуации, развернувшейся в связи с муниципальными выборами в Стамбуле.