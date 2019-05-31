Турция призвала к активной борьбе с ксенофобией и радикализмом в Европе

Анкара, , 12:38 — REGNUM В заявлении МИД Турции, приуроченном к 26-й годовщине трагедии в Золингене, говорится, что Турция помнит и чтит память своих граждан, погибших 29 мая 1993 года в результате пожара, устроенного группой ультраправых радикалов в немецком городе Золинген. В заявлении также содержится призыв извлечь уроки из этой трагедии и создать единый фронт борьбы с радикализмом и ксенофобией.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства сказано: «В турецком народе не стихла горечь утраты своих соотечественников. Борьба с исламофобией и ксенофобией в Европе должна носить непрерывный характер. Надеемся, что подобные трагедии нигде в мире не повторятся».В заявлении отмечено, что в 2018 году в Золингене прошла приуроченная к 25-ой годовщине трагедии траурная церемония с участием министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу. МИД Турции констатирует: «Церемония свидетельствует о том, что горечь утраты соотечественников в турецкой общине Германии не стихает и по прошествии 25 лет».

Напомним, что в ночь с 28 на 29 мая 1993 года группа радикалов подожгла дом турецкой семьи в городе Золинген (земля Северный Рейн-Вестфалия). В результате погибли 5 человек, многие получили ранения.