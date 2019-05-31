МИД Турции: исторический статус Иерусалима должен быть защищен

Анкара, , 12:58 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, выступая на заседании Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества в саудовском городе Джидда, призвал приложить все необходимые усилия для сохранения исторического статуса Иерусалима. Он, в частности, заявил: «Мы не должны забывать, что ОИС была создана с целью защиты исторического статуса Иерусалима, иначе нам придется держать ответ перед Всевышним Аллахом и уммой (община мусульман)».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил, что, в период председательствования Турции в организации, ею и другими членами ОИС был предпринят ряд шагов по изобличению действий Израиля, дискриминирующих палестинцев, включая блокаду сектора Газа. Он подчеркнул, что эти усилия не должны прекращаться до тех пор, пока продолжается беспрецедентное давление на население Палестины, и добавил: «Израиль продолжает оказывать давление на оккупированную Палестину. Произвольные задержания, насильственное выселение и расширение незаконных поселений достигли невиданных масштабов». Глава турецкого МИДа призвал членов ОИС объединить свои усилия во имя создания независимого и суверенного палестинского государства, что является лежащей на них исторической ответственностью. Он также выразил уверенность, что ОИС отвергнет любые планы урегулирования арабо-израильского конфликта, не предполагающие создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.