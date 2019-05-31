В правительстве Украины заявили, что горняки сами виноваты в своей гибели

Киев, , 12:10 — REGNUM Замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун считает, что горняки шахты «Лесная» (госпредприятия «Львовуголь», Львовская область) якобы не должны были находиться в том месте, где произошел обвал. Скандальное заявление Корзун сделал 31 мая в зале Верховной рад, выступая во время «Часа вопросов правительству».

«На сегодня есть только предварительные выводы относительно причин происхождения данной аварии. Экспертная комиссия еще не предоставила свой окончательный вывод… По предварительной информации, произошел обвал пород кровли. По паспарту данного участка, рабочие не должны были находиться там, где произошел обвал без предупредительных мероприятий и в присутствии старшего по инженерно-техническому надзору», — рассказал Корзун.

Ранее, 29 мая, президент Владимир Зеленский посетил шахту «Лесная», где в результате аварии минувшей ночью погибли два горняка — Михаил Турко и Михаил Павлик. Президент встретился с горняками госпредприятия, матерями и родными погибших. В частности, шахтеры рассказали Зеленскому о задержках с выплатой зарплат и плохим уровнем безопасности на шахте. Также они призвали президента уволить правительство и министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, которые за три года не могут навести порядок на оставшихся в стране 30 шахтах.

В свою очередь, Зеленский пообещал за свой счет приобрети квартиру молодой семье, которая потеряла кормильца.

«Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на шахте «Лесная» в результате обвала породы погибло два горняка. В ходе спасательной операции на поверхность подняли тела без признаков жизни. Инцидент на шахте квалифицировали как нарушение правил безопасности. Личности погибших установлены — ими оказались двое жителей Сокольского района 1971 по 1997 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК Украины.