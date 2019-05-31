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Премьер Израиля о роспуске Кнессета: «У нас произошел небольшой инцидент»

Политика

Глава правительства заявил, что случившееся не повлияет на сотрудничество Израиля и США

Иерусалим, 31 мая 2019, 13:13 — REGNUM  30 мая, вскоре после самороспуска Кнессета, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с советником президента США Джаредом Кушнером. По сообщениям 13-го канала Израиля, основной темой встречи стало сотрудничество Израиля и США.

Комментируя самороспуск Кнессета, глава израильского правительства заявил: «Ночью у нас произошел небольшой инцидент, но это нас не остановит. Мы продолжим сотрудничать с администрацией президента США Дональда Трампа.» По мнению премьера Нетаньяху, основным направлением сотрудничества остается обеспечение мира и безопасности.

Советник президента Трампа, в свою очередь, поблагодарил израильского премьера за оказанное гостеприимство и за усилия по укреплению отношений между двумя странами.

Напомним, что правительственная делегация из США прибыла в Израиль на фоне политического кризиса. Американская стороны опасается срыва «сделки века» из-за проведения повторных выборов в стране.

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Зарубежная хроника
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