Аргентина предложила России рассмотреть вопрос о строительстве АЭС

Буэнос-Айрес, , 12:36 — REGNUM Аргентина предложила в ближайшее время провести в России заседания рабочих групп по строительству АЭС на территории этой южноамериканской страны. Об этом сообщило аргентинское агентство Infobae.

«Аргентинская сторона выступила с предложением провести в Российской Федерации в ближайшее время заседания рабочих групп по вопросу строительства АЭС большой и малой мощности», — говорится в протоколе российско-аргентинской межправительственной комиссии.

Отмечается, что страны рассматривают возможность строительства АЭС большой и малой мощности на территории Аргентины, а также плавучей АЭС.

Ранее заместитель министра иностранных дел Аргентины Даниэль Раймонди заявил, что для Буэнос-Айреса западные санкции в отношении Москвы не являются препятствием для ведения бизнеса с Россией.