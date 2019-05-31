Пятница, 31 Мая 2019 года
12:36:46 МСК

Аргентина предложила России рассмотреть вопрос о строительстве АЭС

Политика

Страны рассматривают возможность совместного строительства АЭС большой и малой мощности на территории Аргентины

Буэнос-Айрес, 31 мая 2019, 12:36 — REGNUM  Аргентина предложила в ближайшее время провести в России заседания рабочих групп по строительству АЭС на территории этой южноамериканской страны. Об этом сообщило аргентинское агентство Infobae.

«Аргентинская сторона выступила с предложением провести в Российской Федерации в ближайшее время заседания рабочих групп по вопросу строительства АЭС большой и малой мощности», — говорится в протоколе российско-аргентинской межправительственной комиссии.

Отмечается, что страны рассматривают возможность строительства АЭС большой и малой мощности на территории Аргентины, а также плавучей АЭС.

Ранее заместитель министра иностранных дел Аргентины Даниэль Раймонди заявил, что для Буэнос-Айреса западные санкции в отношении Москвы не являются препятствием для ведения бизнеса с Россией.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить