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Лукашенко: Белоруссию «кинули» с советскими рублями

Политика

Белоруссии задолжали, но не вернули «очень много миллиардов», сказал президент

Лукашенко: Белоруссию «кинули» с советскими рублями
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Минск, 31 мая 2019, 12:08 — REGNUM  После распада Советского Союза Белоруссию оставили с советскими рублями, а потом обманули, не заплатив за товары. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко 31 мая на встрече в Минске с руководителями конституционных судов зарубежных государств.

Говоря о выстраивании жесткой правовой системы в стране, Лукашенко объяснил это созданием и укреплением вертикали власти в постсоветский период. После распада СССР Белоруссия осталась одна, да еще с советскими рублями, отметил он.

«Нам обещали, что из советской рублевой системы мы не выходим. Потом нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Он добавил, что Белоруссии задолжали, но не вернули «очень много миллиардов».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле белорусский лидер обвинил Москву в наложении на Минск «санкций» — постоянном закрытии белорусских предприятий и отказе от поставок продовольственной продукции.

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